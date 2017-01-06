В результате землетрясения на северо-востоке Индии погиб один человек
06.01.2017 11:59 / Происшествия / Прочли: 168 человек
Еще четверо оказались серьезно травмированы.
По меньшей мере в результате землетрясения на северо-востоке Индии погиб один человек, серьезно в результате землетрясения магнитудой 5,7, травмированы оказались еще четверо.
Последствия землетрясения серьезные. Оно повредило сотни строений и вызвало оползни. Сообщение этого характера принадлежит Центру по борьбе с последствиями стихийных бедствий штата Трипура.
Случившееся прокомментировали в Национальном центре по сейсмологии, сообщив, что"эпицентр землетрясения находился в округе Дхалай штата Трипура на глубине 28 км, при этом толчки, зафиксированные в 14:39 местного времени (12:09 мск) и длившиеся 1,5 минуты, ощущались на всем северо-востоке Индии и в приграничных территориях Бангладеш".
Представитель структуры обратил внимание на то, что "частичные повреждения, обрушение стен и крупные трещины появились в сотнях домов в штате, неудивительно, что после подземного удара люди в панике выбегали из домов и офисов".
Он сказал, что "пока полной картины последствий удара стихии пока нет, информация с мест продолжает поступать, однако уже известно о гибели, по меньшей мере, одной женщины из-за сердечного приступа, и ранении четырех человек".
Также было сказано, что "в округе Унакоти было разрушено ограждение на некоторых участках индо-бангладешской границы, а в целом ряде мест произошли оползни".
Напомним, что именно через горный северо-восток Индии пролегает один из шести самых сейсмоопасных поясов в мире. Ранее здесь уже отмечались несколько сильных подземных толчков. Так, в частности, 12 июня 1897 года специалистами в заданной области зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 8,2, а его эпицентр расположился в штате Мегхалайя, что на Шиллонгскогом плато. Последнее практически за три секунды поднялось в пределах 15 метров. При этом ускорение в некоторой степени превысило силу гравитации. В воздух были брошены плиты, большие камни и люди в том числе.
Что касается очага землетрясения, он расположился на глубине приблизительно 30 км. Эпицентральная область по форме была похожа на треугольник с основанием в 250 км. В его пределах тогда не осталось ни одного целого здания. Очень много погибло людей - свыше 1,5 тыс. человек.
Самый мощный подземный толчок в том же регионе случился на территории штата Ассам. Это было 67 лет тому назад, 15 августа 1950 года. Это оказалось одно из немногочисленных землетрясений, магнитуда которого на основе инструментальных измерений составила 8,7. Летчики, которые летали над областью разрушений, сообщили, что во многом изменился рельеф. Эти изменения были вызванны главным образом гигантскими оползнями. В результате удара стихии погибло очень много людей – приблизительно 2 тысяч человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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