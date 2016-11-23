Старую лестницу с Эйфелевой башни продали на торгах за полмиллиона евро

Оригинальную винтовую лестницу создал архитектор Густав Эйфель в 1889 году. В 1983-м ее демонтировали по решению Общества эксплуатации Эйфелевой башни, поскольку конструкция не отвечала требованиям безопасности. Вместо лестницы установили лифт.



А лестницу разделили на 24 части. Четыре фрагмента подарили французским музеям, а остальные продают на аукционах. В 2013 году одну из частей продали за 220 тысяч евро. Самый высокий пролет, состоящий из 40 ступеней, высотой почти 8 метров, приобрела мэрия пригорода столицы Ножан-сюр-Марн.

Текст: Е. Скобелева