Старую лестницу с Эйфелевой башни продали на торгах за полмиллиона евро
На аукционе, состоявшемся в Париже, продали фрагмент местной достопримечательности – Эйфелевой башни. С молотка ушла часть старой винтовой лестницы, которая была установлена еще в 1889 году между вторым и третьим этажами. Купил старинный фрагмент анонимный покупатель из Азии за 523 тысячи евро.
Оригинальную винтовую лестницу создал архитектор Густав
Эйфель в 1889 году. В 1983-м ее демонтировали по решению Общества эксплуатации
Эйфелевой башни, поскольку конструкция не отвечала требованиям безопасности.
Вместо лестницы установили лифт.
А лестницу разделили на 24 части. Четыре фрагмента подарили
французским музеям, а остальные продают на аукционах. В 2013 году одну из
частей продали за 220 тысяч евро. Самый высокий пролет, состоящий из 40
ступеней, высотой почти 8 метров, приобрела мэрия пригорода столицы Ножан-сюр-Марн.
Текст: Е. Скобелева