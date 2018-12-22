Полуприцепы-сортиментовозы: основные характеристики и параметры выбора

На данный момент их лучшими вариантами признаны полуприцепы-сортиментовозы. Ознакомиться с характеристиками и подобрать самосвальный полуприцеп можно в компании Terra Truck.

Основные технические характеристики сортиментовозов

В конструктивном отношении сортиментовозы представляют собой водительскую кабину и платформу, на которую осуществляется погрузка леса. Фиксация груза осуществляется за счет специальных приспособлений – стальных коников. Их надежность дает возможность осуществлять транспортировку древесины в самых сложных дорожных условиях без ущерба для ее целостности, сохранности.

Безоговорочную надежность на любых трассах и по бездорожью полуприцепам обеспечивают сразу несколько их технических особенностей:

усиленная конструкция шасси;

мощная пневмоподвеска;

тормозная система барабанного типа.

На сайте официального дилерского центра https://terratruck.ru/priczepnaya-texnika/sortimentovozyi.html полуприцеп-сортиментовоз каждого из производителей представлен с предельно подробным описанием характеристик. Если возникли дополнительные вопросы по технике, всегда можно воспользоваться помощью специалистов компании Terra Truck. Они быстро сориентируют по выбору оптимальной модели сортиментовоза, условиях ее заказа и последующего сервисного обслуживания.

Преимущества выбора полуприцепов-сортиментовозов

При осуществлении лесозаготовок важную роль играет не только грузоподъемность, но и универсальность применяемой техники. В этом отношении полуприцепы-сортиментовозы на шаг впереди всех своих конкурентов. Они выгодны тем, что могут эксплуатироваться в сочетании с тягачами с самыми разнообразными характеристиками. Поэтому применяться транспорт может не только для перевозки леса, но и бруса, широкой номенклатуры строительных материалов.

Полуприцепы с тягачами, имеющими две-три оси, считаются лучшим решением для перевозок стандартной грузоподъемности. Техника обладает важным преимуществом – высокий уровень маневренности, обеспечивающий ей дополнительные преимущества на загруженных дорогах. Температурный диапазон эксплуатации техники, от -70 °С до +40 °С, позволяет активно использовать ее для лесозаготовок во всех регионах РФ.