Магнитуда землетрясения на севере Греции составила 5,1

Этот инцидент случился 7:24 по московскому времени.







Что касается эпицентра природного явления, он расположился в пределах 12 километров на запад от города Родополис и находился на глубине 6 километров.





Какие-либо сообщения о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



