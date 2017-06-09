Устройство бетонного пола
09.06.2017 16:42 / Общество / Прочли: 146 человек
Начинать устройство бетонного пола надо с тщательного планирования. Помните, что в конечном итоге вы получите пол толщиной двадцать пять миллиметров, поэтому учитывайте это при проектировании дверных проемов да и помещений в целом.
Если под полом проходят какие-либо коммуникации или электрические кабели, то их необходимо тщательно заизолировать или закрыть кожухами. Кабели необходимо подбирать в зависимости от условий эксплуатации и требуемых нагрузок. Они могут быть из водоблокирующих материалов и негорящих, выдерживать напряжения до 600 или 1000 В и т.д. по этому при выборе лучше посоветоваться со специалистами из elektrika.ua, чтобы не упустит каких-то важных деталей. В соседних помещения должна быть обеспечена вентиляция, так как бывают случаи, что происходит нарушение вентиляции при укладке бетонного пола. Для обеспечения вентиляции в бетон вставляются трубы диаметром 100 миллиметров, которые соединяются с вентиляционными отверстиями в стенах.
Перед началом работы необходимо провести тщательную подготовку, купить необходимые материалы заказать бетонную смесь, купить цемент и прочее.
Если вам необходимо заливать бетоном большие площади, то в целях экономии времени и сил, лучше взять напрокат электрический бетоносмеситель. Чтобы не ошибиться с количеством воды, необходимой для приготовления раствора, первый замес производят следующим образом. Сначала засыпают сухие смеси, а потом начинают постепенно добавлять воду. Таким образом вы сможете определить, какое количество воды необходимо для замеса. В следующих замесах сначала наливайте воду, а потом добавляйте сухие смеси.
Непосредственно бетон или сухие компоненты могут вызывать раздражение кожи, поэтому работать необходимо в перчатках или рукавицах. Возможно попадание бетона в глаза. В таком случае необходимо немедленно промыть глаза большим количеством холодной проточной воды, а затем обратиться к врачу.
После окончания работ, необходимо тщательно очистить оборудование, промыть все водой, очистить попавшие брызги бетона на кожу. Важно выполнить все эти манипуляции до того, как бетон застынет и очистить его станет гораздо труднее.
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Источник: LadyVenus.ru
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