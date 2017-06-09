Устройство бетонного пола

Если под полом проходят какие-либо коммуникации или электрические кабели, то их необходимо тщательно заизолировать или закрыть кожухами. Кабели необходимо подбирать в зависимости от условий эксплуатации и требуемых нагрузок. Они могут быть из водоблокирующих материалов и негорящих, выдерживать напряжения до 600 или 1000 В и т.д. по этому при выборе лучше посоветоваться со специалистами из elektrika.ua , чтобы не упустит каких-то важных деталей. В соседних помещения должна быть обеспечена вентиляция, так как бывают случаи, что происходит нарушение вентиляции при укладке бетонного пола. Для обеспечения вентиляции в бетон вставляются трубы диаметром 100 миллиметров, которые соединяются с вентиляционными отверстиями в стенах.

Перед началом работы необходимо провести тщательную подготовку, купить необходимые материалы заказать бетонную смесь, купить цемент и прочее.

Если вам необходимо заливать бетоном большие площади, то в целях экономии времени и сил, лучше взять напрокат электрический бетоносмеситель. Чтобы не ошибиться с количеством воды, необходимой для приготовления раствора, первый замес производят следующим образом. Сначала засыпают сухие смеси, а потом начинают постепенно добавлять воду. Таким образом вы сможете определить, какое количество воды необходимо для замеса. В следующих замесах сначала наливайте воду, а потом добавляйте сухие смеси.

Непосредственно бетон или сухие компоненты могут вызывать раздражение кожи, поэтому работать необходимо в перчатках или рукавицах. Возможно попадание бетона в глаза. В таком случае необходимо немедленно промыть глаза большим количеством холодной проточной воды, а затем обратиться к врачу.

После окончания работ, необходимо тщательно очистить оборудование, промыть все водой, очистить попавшие брызги бетона на кожу. Важно выполнить все эти манипуляции до того, как бетон застынет и очистить его станет гораздо труднее.