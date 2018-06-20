Шесть человек в числе раненых в результате стрельбы в шведском Мальме

В результате случившегося пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы, информируют общественность представители правоохранительных органов. Двое из них погибли. Одному из погибших было 18 лет, другому - 29.







Несколько слов о происшествии: стреляли рядом с интернет-кафе.

Случившееся прокомментировал очевидец инцидента. Он сказал, что слышал 15-20 выстрелов. Вроде как стреляли из автоматического оружия.

Текст: Т. Сокот



