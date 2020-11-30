Франция: на митинге протестующих против законопроекта о безопасности сотрудники полиции стреляли слезоточивым газом





Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже на предмет законопроекта, который квалифицирует как уголовное преступление съемку или фотографирование полицейских со злым умыслом.

Столкновения начались после того, как некоторые из толпы забросали полицию камнями и салютом. Были подожжены автомобили и газетный киоск, десятки арестованы.

Противники говорят, что закон подрывает свободу прессы, чтобы документировать жестокость полиции.

Правительство заявляет, что это поможет защитить офицеров от злоупотреблений в Интернете.

В субботу демонстрации также прошли в Бордо, Лилле, Монпелье, Нанте и других городах Франции.

Ранее на этой неделе появились кадры, на которых трое белых полицейских жестоко избивают черного музыкального продюсера.

Снимки, на которых запечатлен Мишель Зеклер, которого бьют ногами и кулаками в его парижской студии, потрясли нацию.

Президент Эммануэль Макрон назвал инцидент «неприемлемым» и «постыдным», потребовав от правительства быстрых предложений о том, как восстановить доверие между полицией и гражданами.

Офицеры, которых видно на видео, отстранены от должности и находятся под следствием.

Кроме того, правительство приказало полиции предоставить полный отчет после того, как в начале этой недели они жестоко демонтировали импровизированный лагерь для мигрантов в Париже, столкнувшись с мигрантами и активистами.

Что нового из субботних протестов?

По данным МВД, в Париже в центральных районах столицы собралось около 46 тысяч человек.

Большинство маршировали мирно, но небольшие группы столкнулись с полицейскими, дислоцированными в городе.

Власти заявили, что было произведено 46 арестов и более 20 полицейских получили ранения.

«Этот законопроект направлен на подрыв свободы прессы, свободы информации и получения информации, свободы выражения мнения».

В субботу вечером министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин осудил «неприемлемое» насилие против полиции.

Почему предложенный законопроект вызывает споры?

Законопроект поддержали на прошлой неделе представители нижней палаты парламента и в настоящее время он ожидает одобрения сената.

Статья 24 предложенного закона квалифицирует как уголовное преступление публикацию изображений дежурных полицейских с намерением нанести вред их «физической или психологической неприкосновенности».

Протестующие в Париже держат лозунги: «Журналисты под арестом» и «Улыбнись, тебя снимают».

Правонарушителям грозит до года тюремного заключения и штраф в размере 45 000 евро (40 445 фунтов стерлингов; 53 840 долларов США).

Правительство утверждает, что закон не ставит под угрозу права СМИ и простых граждан сообщать о злоупотреблениях со стороны полиции - и направлен только на защиту сотрудников полиции.

Оппоненты говорят, что без таких снимков ни один из инцидентов, произошедших за последнюю неделю, не стал бы достоянием гласности.

Перед лицом растущей общественной критики премьер-министр Жан Кастекс заявил, что назначит комиссию для внесения поправок в статью 24.

Текст: Т. Сокот



