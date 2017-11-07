В салон канадского самолета попали химикаты: пострадали два человека
07.11.2017 23:05 / Происшествия / Прочли: 366 человек
Речь идет о противообледенительных препаратах, которые попали в кабину пилотов и салон самолета. Способ, как все это произошло - система кондиционирования.
Самолет компании WestJet следовал из Калгари (провинция Альберта) в Хьюстон (штат Техас). Во время рейса в салон лайнера попали химические реагенты. В результате случившегося пострадали два члена экипажа.
В результате этого инцидента на борт лайнера поднялись медики. В итоге они оказали помощь двум членам экипажа, одного из них после обследования госпитализировали. Что касается пассажиров, они не пострадали. Однако, не известно количество людей на борту лайнера.
В результате этого инцидента было принято решение обработать салон противообледенительными препаратами.
Известно, как химикаты попали в кабину пилотов и салон самолета – это система кондиционирования.
Что касается пассажиров, они вылетели в Хьюстон запасным бортом авиакомпании.
В свою очередь WestJet занят расследованием по факту случившегося.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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