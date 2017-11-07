В салон канадского самолета попали химикаты: пострадали два человека

Самолет компании WestJet следовал из Калгари (провинция Альберта) в Хьюстон (штат Техас). Во время рейса в салон лайнера попали химические реагенты. В результате случившегося пострадали два члена экипажа.







В результате этого инцидента на борт лайнера поднялись медики. В итоге они оказали помощь двум членам экипажа, одного из них после обследования госпитализировали. Что касается пассажиров, они не пострадали. Однако, не известно количество людей на борту лайнера.





В результате этого инцидента было принято решение обработать салон противообледенительными препаратами.





Известно, как химикаты попали в кабину пилотов и салон самолета – это система кондиционирования.





Что касается пассажиров, они вылетели в Хьюстон запасным бортом авиакомпании.





В свою очередь WestJet занят расследованием по факту случившегося.





Текст: Т. Сокот



