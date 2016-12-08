В московской поликлинике оборвавшийся лифт отрезал пенсионерке ноги на уровне бедра

Вчера в НИИ скорой помощи им. Склифосовского поступила женщина 1945 года рождения. Медики диагностировали у нее травматическую ампутацию ног на уровне бедра. Пострадавшей сделали операцию, она лежит в реанимации.



В правоохранительных органах столицы рассказали, что 71-летняя женщина после визита к терапевту входила в лифт на третьем этаже поликлиники. Старушка упала, ее ноги зажали двери лифта, и кабина лифта поехала наверх, таща с собой женщину. Очевидцы происшествия вытащили пострадавшую в состоянии шока из неисправного лифта и вызвали врачей.

В Главном следственном управлении СКР сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности"). По версии следствия, непосредственную ответственность за тяжёлые травмы пациентки несет техник, который должен был обеспечивать своевременный ремонт и обслуживание лифта в медучреждении.

Текст: Е. Скобелева