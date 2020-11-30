Сербия отменила высылку посла Черногории
30.11.2020 10:36 / В мире / Прочли: 308 человек
Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Сербия хочет протянуть руку дружбы.
Сербия отменила свое решение о высылке черногорского посла после ссоры из-за исторического спора, возникшего более века назад.
Сербия выслала посла Черногории Тарзана Милошевича после того, как Черногория дала посланнику Сербии 72 часа на отъезд.
Черногория обвинила Владимира Божовича во «вмешательстве во внутренние дела Черногории».
Отношения между двумя странами оставались напряженными на протяжении большей части прошлого года.
В воскресенье премьер-министр Сербии Ана Брнабич отменила решение о высылке Милошевича и заявила, что ее страна хочет протянуть Черногории «руку сотрудничества и дружбы».
Посланник Сербии, Божович, выслан после того, как назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией «освобождением».
Собрание 1918 года постановило, что Черногория станет частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже было известно как Югославия. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством впервые после окончания Первой мировой войны.
Божович дал комментарии на заседании ассоциации, представляющей черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года «свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией».
Новый премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич подверг критике решение нынешнего правительства и обвинил его в попытке углубить разногласия между этническими сербами и черногорцами.
Кривокапич возглавит коалицию просербских партий и на этой неделе должен вступить в должность.
Он говорит, что его новая администрация будет «продвигать политику добрососедства с Белградом», основанную на «невмешательстве во внутренние дела других стран».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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