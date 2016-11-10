На пивоварне в Великобритании произошла утечка аммиака

На пивоварне Carlsberg, город Нортгемптон, центральная Англия, произошла утечка аммиака. Как минимум погиб один человек, есть еще и пострадавшие - 22 человека. Среди тех, кто отравился - 11 работников пивоварни, еще два полицейских и девять пожарных. Всех их госпитализировали.







Как только поступило сообщение о том, что случилась утечке аммиака на место происшествия отправились пожарные и спасатели. Они оперативно эвакуировали работников пивоварни, но, к сожалению, 40-летнего мужчину так и не спасти.





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Т. Сокот



