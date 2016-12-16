Эксперты: нефть подорожала по причине раскола в ОПЕК

Так, сегодня стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent, лондонская биржа ICE, Futures, на время 8:44 по киевскому времени увеличились в пределах до $54,26 за баррель.



Обратим внимание на то, что цена январских фьючерсных контрактов на нефть WTI к этому времени тоже увеличилась. Она поднялась до $51,16 за баррель.





Вчера, 15 декабря, нефть торговалась разнонаправленно. Она таким образом реагировала на пересмотр ФРС США прогноза повышения ставок. Не исключением оказалась реакция на публикацию статистики о снижении топливных резервов на американском рынке.





Текст: Т. Сокот



