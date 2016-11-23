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В Германии застрелен чемпион по кикбоксингу из Казани Муса Мусалаев

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В Германии застрелен чемпион по кикбоксингу из Казани Муса Мусалаев

23.11.2016 11:42 / В мире / Прочли: 135 человек

Многократный чемпион мира по кикбоксингу, уроженец Казани Муса Мусалаев, погиб в немецком городе Ной-Ульме. Как сообщает газета «Augsburger Allgemeine», нападение на бойца произошло еще 18 ноября. Неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в 37-летнего Мусалаева возле подъезда его дома, после чего сел в автомобиль и скрылся.

Как рассказал представитель полиции Ной-Ульма Юрген Краутвальд, после убийства была создана следственная группа из 25 сотрудников. Следователи располагают несколькими уликами, но подозреваемых в преступлении пока нет.

Мусалаев по прозвищу Принц Татарстана владел титулом чемпиона мира по кикбоксингу в разных категориях. Муса провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, ни разу не проиграл. В 2012-м казанец завершил карьеру, а в следующем году переехал на постоянное место жительство в Германию с женой и тремя детьми.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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