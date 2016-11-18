Платье легендарной Мэрилин Монро ушло с молотка почти за пять миллионов долларов

Платье звезды Голливуда Мэрилин Монро (1926-1962), в котором она выступила с песней на праздновании дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963), продано на аукционе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за баснословных $4,8 млн. Торги в четверг вечером провел аукционный дом Julien's Auctions.



Речь идет о полупрозрачном платье в пол, украшенном блестками, пошитом на заказ французским дизайнером Жаном Луи. Именно в нем Монро выступилана праздничном мероприятии в честь 45-летия Кеннеди на сцене нью-йоркского Медисон-сквер-гарден 19 мая 1962 года. Актриса исполнила перед 15-тысячной аудиторией песню Happy Birthday to You. Оценочная стоимость лота составляла около $3 млн.

На торгах, длящихся три дня, выставлены и другие вещи, принадлежавшие актрисе. Речь идет, в частности, о других платьях и костюмах, украшениях и драгоценностях, а также предметах мебели, личных фотографиях и подписанных звездой открытках.

Звезда Мэрилин Монро закатилась в 1962 году: актриса умерла в 36-летнем возрасте из-за передозировки снотворного. За вещами, связанными со звездой, охотятся многие коллекционеры, их стоимость на аукционах взлетает до миллионов долларов.