Ряд благотворительных фондов Катара подозревается в причастности к террористической деятельности

Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Египете. К этому времени опубликован единый список из 59 физических и 12 юридических лиц, которых подозревают в причастности к террористической деятельности. Среди них оказались ряд благотворительных фондов Катара. Это сообщение принадлежит государственному информагентству Саудовской Аравии.



В СМИ обнародована следующая информация: - «действия Катара в нарушение его обязательств включают поддержку и укрывательство элементов и организаций, которые угрожают национальной безопасности других государств». «Большинство лиц из указанного списка связаны с Катаром и являются проявлением двуличной политики Дохи».

В список попала действующая с 1995 года благотворительная организация шейха Ида Аль Тани. Еще в нем находится один из пяти крупнейших благотворительных фондов в мире. Это Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы (RAF).

Напомним, что 8 июня министр иностранных дел эмирата Катар, шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявил, что Доха не уступит, чтобы ради улучшения отношений с соседями по региону. Дипломат заявил: - «мы никогда не будем готовы принести в жертву независимость нашей внешней политики».

Несколько дней тому назад, 5 июня, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили, что разрывают дипотношения с Катаром. Они обвиняют Доху в поддержке террористических организаций. Еще одно обвинение касается поддержки запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида». Есть проблемы с дестабилизацией внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.





Текст: Т. Сокот



