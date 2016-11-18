Ксения Собчак родила первенца

Телеведущая Ксения Собчак родила сына в подмосковном роддоме «Лапино».

«Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — написала Собчак в на своей странице в Инстаграме.

Собчак достаточно легко перенесла роды. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Текст: Е. Скобелева