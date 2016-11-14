В городском дворе Благовещенска видели рысь

Жителям Благовещенска удалось заснять на видео рысь рядом с домом, что расположен в районе городской набережной.







На место происшествия выехали полицейские. Однако, они зверя не обнаружили. Это сообщение УМВД по Амурской области.





Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "по звонку местных жителей на место появления рыси по ул. Мухина, 5 выезжала городская полиция, в результате осмотра зверь обнаружен не был".





9 ноября рысь также заметили в городе, приблизительно в том же районе. На тот момент, когда его увидели, хищник грелся на теплотрассе. Тогда сотрудники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности так и не смогли найти зверя.





Месяцем ранее, Приморский и Хабаровский краи, отловлены были тигр и тигрица. Они вышли к населенным пунктам. Самца видели в пригородах Владивостока, а самку приблизительно месяц выслеживали в поселке Солонцовый, район имени Лазо, Хабаровский край. Тихоня, это имя хабаровской полосатой кошки, поймали 3 ноября, а 8 ноября она снова сбежала из центра "Утес". Напомним, что сюда ее поместили на реабилитацию.





Текст:

Т. Сокот



