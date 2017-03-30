Происшествие в подмосковном Домодедове: пожарный автомобиль сбил девять человек

Речь идет об автомобиле пожарной охраны, который сбил девять человек в подмосковном Домодедове. В результате случившегося есть жертва инцидента – погиб один человек. Это сообщение принадлежит правоохранительным органам Московской области.







В СМИ обнародована следующая информация: - "по уточненным данным, ДТП произошло на территории аэропорта. Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей".





Что касается причины аварии, она сейчас устанавливаются.





На место ЧП выехали оперативные службы.





Согласно обнародованной информации известно, что "по предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины".









Текст:

Т. Сокот



