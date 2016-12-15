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Отечественному матрасу на Руси жить хорошо

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Отечественному матрасу на Руси жить хорошо

15.12.2016 13:01 / Общество / Прочли: 105 человек

Об этом свидетельствуют показатели уходящего года – производство матрасов в нашей стране, несмотря на кризис, увеличилось примерно на 14%, а объёмы реализации у некоторых производителей выросли, как минимум, в полтора раза.

Дело в том, что крупные матрасные фабрики ещё до начала кризиса заключали долгосрочные партнёрские соглашения с отечественными поставщиками сырья. В результате падение рубля не особенно отразилось на себестоимости выпускаемой продукции. Сдерживание рублёвых цен, наращивание торгового ассортимента, повышение качества обслуживания покупателей – все эти факторы позволили и в кризисное время улучшить основные экономические показатели.

Упор на дистанционную торговлю стал главным акцентом развития большинства лидеров этого сегмента. И это не удивительно – в 2016 году каждый четвертый матрас приобретался через интернет-магазин, что определило безусловную перспективность этого стратегического вектора. Многие фабрики давно развивали собственные торговые представительства на электронном рынке. Некоторые крупные компании пошли ещё дальше, развернув сеть региональных интернет-магазинов, «привязанных» к определённым городам и областям. Такие торговые площадки работают в паре с территориальными складами, на которых накапливается впечатляющий ассортимент готовой продукции. Широкий охват географии существенно улучшил логистику, сократив до минимума время между заказом и получением изделия.

Одним из признанных фаворитов в конкурентной борьбе за покупателя стала матрасная фабрика Промтекс Ориент, выпустившая в текущем году около 50-ти новых моделей пружинных и беспружинных матрасов. Эта компания сегодня доставляет товар в любой город России за пять дней, а скидки на многие новые матрасы достигают 50% от стартовой цены. Такие стимулы не оставляют равнодушным широкую аудиторию покупателей, желающих иметь в своём распоряжение удобное и полезное место для отдыха.

Матрасный бум в нашей стране сегодня продолжает набирать обороты, умело подогреваясь новогодними акционными программами. Спать на новом фирменном матрасе в Новом Году желают многие граждане, занимающиеся в настоящее время активным поиском больших скидок и подарков. А  интернет-магазины матрасов уже готовы порадовать своих посетителей самыми интересными и перспективными новинками, которые в следующем году займут высшие позиции в рейтинге продаж.


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Источник: LadyVenus.ru
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