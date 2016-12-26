Умер англо-американский ученый и бывший астронавт Национального управления США Пирс Селлерс

Англо-американский ученый и бывший астронавт Национального управления США, который занимается аэронавтикой и исследованием космического пространства (NASA) Пирс Селлерс скончался в возрасте 61 года. Сообщение этого характера представлено на официальном сайте NASA.







Согласно его обнародованным данным, Селлерс скончался в американском городе Хьюстон, что расположен в штате Техас. Причина его смерти - рак поджелудочной железы.





Директор центра Кристофер Сколезе скащал следующее: - "Мы будем помнить Пирса не только как исключительного ученого и лидера, но и как вдохновителя. Он мог заставить тебя поверить в то, что нет ничего невозможного, был всегда готов к приключениям, а также напоминал нам о том, как нам повезло делать в Годдарде (Центр космических полетов имени Годдарда, сотрудником которого Селлерс являлся на протяжении нескольких лет - прим. ТАСС) то, что мы делаем".

Напомним, что Селлерс совершил свой первый космический полет в 2002 году. Он провел в космосе более 23 суток. Напомним, что в 2011 году он за свою научную деятельность удостоился ордена Британской империи. В 2016 году Селлерсу дали медаль NASA "За выдающуюся службу".





Текст: Т. Сокот



