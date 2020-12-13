Несмотря на прекращение огня, разгорается нагорно-карабахский конфликт
13.12.2020 23:48 / В мире / Прочли: 417 человек
Четверо солдат из Азербайджана убиты в результате столкновений в спорном регионе Нагорного Карабаха, считает министерство обороны Азербайджана.
Сообщения поступают всего через несколько недель после шестинедельной войны за территорию, которая закончилась, когда Азербайджан и Армения подписали перемирие.
Между тем Армения заявила, что шесть ее военнослужащих ранены в результате так называемого азербайджанского военного наступления.
Напомним, что нагорный Карабах долгое время был триггером столкновений между ними.
Регион признан частью Азербайджана, но с 1994 года им управляют этнические армяне, после того как две страны вели войну за территорию, в результате которой погибли тысячи человек.
Перемирие, заключенное при посредничестве России, не привело к установлению прочного мира, и в этом районе, на который претендуют обе стороны, периодически происходят столкновения.
Что же сказано в мирном соглашении?
Подписанный документ 9 ноября зафиксировал территориальные приобретения, достигнутые Азербайджаном во время войны, включая второй по величине город региона Шушу.
Армения пообещала вывести войска с трех районов.
2 тысячи российских миротворцев отправлены в регион.
Азербайджан также получил наземный путь в Турцию, своего союзника, получив доступ к дороге, ведущей к азербайджанскому конфликту на ирано-турецкой границе под названием Нахчыван.
Орла Герин заявила, что в целом сделка была расценена как победа для Азербайджана и поражение для Армении.
Последний конфликт начался в конце сентября, в результате чего с обеих сторон погибло около 5000 солдат.
По меньшей мере 143 мирных жителя погибли и тысячи перемещены, когда их дома были повреждены или солдаты вошли в их общины.
Почему Армения и Азербайджан вступили в войну?
Обе страны обвинили друг друга в нарушении условий ноябрьского мирного соглашения, а недавние боевые действия нарушают режим прекращения огня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «невероятно болезненным как для меня, так и для нашего народа».
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Медики Якутии тоже получили вакцину от COVID-19
29.12.2020 23:44 / ОбществоИнтересно мнение вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной. Она заявила, что работники медучреждений...
Диетолог о продуктах для борьбы с облысением
29.12.2020 23:41 / ОбществоДиетолог Райан Раман заявил, что потреблять авокадо позволит людям серьезно замедлить выпадение волос. ...
Военный эксперт о том, почему США не смогут отобрать Арктику у России
29.12.2020 23:39 / В миреСША до 2050 года не построят серьезный ледокольный флот. Это мнение принадлежит военному эксперту Михаилу Алек...
Врач о том, почему здоровые россияне находят у себя симптомы коронавируса
29.12.2020 23:38 / ОбществоНа период пандемии коронавируса у большинства граждан обостряются тревожные и депрессивные состояния. Это мнен...
Эксперты предрекли миру дефицит бананов
29.12.2020 23:35 / ОбществоПо причине извержения вулкана Сангай в Эквадоре в мире возможен дефицит бананов. ...
Covid: в Южной Африке зарегистрирован миллион случаев заражения
29.12.2020 23:33 / В миреВ Южной Африке наблюдается устойчивый рост случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса....
Самарские ученые имели возможность разработать подлодку-др
29.12.2020 23:31 / НаукаВ Самаре инженеры провели испытания своего изобретения. Речь идет о многофункциональном дроне-подлодки. ...
Эксперт о способе сэкономить на покупке валюты
29.12.2020 23:30 / ЭкономикаЭксперты говорят о том, что практически невозможно определить, в какой день курс валюты будет расти, а в какой...
Игровой зал Вулкан 777 подарит возможность насладиться лучшей игровой продукцией
29.12.2020 21:16 / ОбществоМногие люди регулярно развлекаются в интернете. Отыскать требуемое развлечение можно после посещения казино Ву...
Где найти актуальную информацию по кредитам и займам
29.12.2020 21:10 / ОбществоБанковские продукты, а также предложения микрофинансовых компаний, пользуются растущей популярностью. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар