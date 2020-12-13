Несмотря на прекращение огня, разгорается нагорно-карабахский конфликт

Сообщения поступают всего через несколько недель после шестинедельной войны за территорию, которая закончилась, когда Азербайджан и Армения подписали перемирие.







Между тем Армения заявила, что шесть ее военнослужащих ранены в результате так называемого азербайджанского военного наступления.





Напомним, что нагорный Карабах долгое время был триггером столкновений между ними.





Регион признан частью Азербайджана, но с 1994 года им управляют этнические армяне, после того как две страны вели войну за территорию, в результате которой погибли тысячи человек.





Перемирие, заключенное при посредничестве России, не привело к установлению прочного мира, и в этом районе, на который претендуют обе стороны, периодически происходят столкновения.





Что же сказано в мирном соглашении?





Подписанный документ 9 ноября зафиксировал территориальные приобретения, достигнутые Азербайджаном во время войны, включая второй по величине город региона Шушу.





Армения пообещала вывести войска с трех районов.





2 тысячи российских миротворцев отправлены в регион.





Азербайджан также получил наземный путь в Турцию, своего союзника, получив доступ к дороге, ведущей к азербайджанскому конфликту на ирано-турецкой границе под названием Нахчыван.





Орла Герин заявила, что в целом сделка была расценена как победа для Азербайджана и поражение для Армении.





Последний конфликт начался в конце сентября, в результате чего с обеих сторон погибло около 5000 солдат.





По меньшей мере 143 мирных жителя погибли и тысячи перемещены, когда их дома были повреждены или солдаты вошли в их общины.





Почему Армения и Азербайджан вступили в войну?





Обе страны обвинили друг друга в нарушении условий ноябрьского мирного соглашения, а недавние боевые действия нарушают режим прекращения огня.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «невероятно болезненным как для меня, так и для нашего народа».

Текст: Т. Сокот



