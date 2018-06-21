Медики: трое пострадавших в результате ДТП на Кутузовском проспекте находятся в тяжёлом состоянии

Текст сообщения пресс-службы Депздрава носит следующий характер: - «к месту ДТП на Кутузовском проспекте в течение пяти минут прибыли бригады карет скорой помощи. В общей сложности в аварии пострадали шесть человек. Из них три человека от несовместимых с жизнью полученных травм скончались на месте. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницы».



Текст: Т. Сокот



