Во Франции идут парламентские выборы

Во Франции сегодня утром, 11 июня, начался первый тур парламентских выборов. По итогам которых будут избраны 557 депутатов Национального Собрания – нижней палаты французского законодательного органа.



Большинство избирательных участков по стране заработало сегодня утром. Первыми же смогли проголосовать жители заморских земель государства. Так, накануне первыми свой выбор сделали избиратели, проживающие на островах Микелон и Сен-Пьер. После них свое избирательное право реализовали жители Мартиники, Гваделупы, Французской Гвианы, Французской Полинезии.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два этапа. Второй запланирован на 18 июня. Депутатов французы выбирают по округам.

Текст: Е. Скобелева