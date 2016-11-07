В результате взрыва газа на востоке Китая пострадали шесть человек

В результате взрыва бытового газа в одном из зданий, восток Китая, провинция Чжэцзян, пострадали по меньшей мере шесть человек.







Известно, что инцидент случился в городе Вэньчжоу приблизительно в 10:00 по местному времени (05:00 мск).





По причине взрыва повреждено сразу несколько магазинов, а также те автомобили, которые были припаркованы неподалеку.





Всех пострадавших доставили в больницу. В настоящий момент один из них находится в реанимации.





Полиция сейчас занята расследованием обстоятельств случившегося.





Текст:

Т. Сокот



