Ученые о снижающих риск рака продуктах





Селен и магний, содержащийся в этом сорте, предотвращает накопление холестерина в артериях.

Диетологи говорят, что нужно потреблять такую крупу умеренными порциями. Также желательно использовать ее как гарнир, добавляя в салаты и супы.

Антиоксиданты, входящие в состав риса, оказывают противовоспалительный эффект. Они способны уменьшить риск развития рака груди. То же касается толстой кишки.

Интересно мнение хирурга-онколога Ивана Карасева. Он объяснил, что становится причиной образования рака в 95% случаях. Он считает, что в том случае если у человека хроническое воспаление, то в этом месте клетки наслаиваются друг на друга.

Текст: Т. Сокот



