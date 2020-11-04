Ученые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / Общество / Прочли: 688 человек
Для того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, что нужно потреблять в пищу коричневого риса. Таковы результаты зарубежных исследований.
Селен и магний, содержащийся в этом сорте, предотвращает накопление холестерина в артериях.
Диетологи говорят, что нужно потреблять такую крупу умеренными порциями. Также желательно использовать ее как гарнир, добавляя в салаты и супы.
Антиоксиданты, входящие в состав риса, оказывают противовоспалительный эффект. Они способны уменьшить риск развития рака груди. То же касается толстой кишки.
Интересно мнение хирурга-онколога Ивана Карасева. Он объяснил, что становится причиной образования рака в 95% случаях. Он считает, что в том случае если у человека хроническое воспаление, то в этом месте клетки наслаиваются друг на друга.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Молдавия: введен режим ЧП в области здравоохранения по причине коронавируса
28.11.2020 00:19 / В миреПредставители пресс-службы правительства Молдавии проинформировали общественность о том, что принято решение в...
Иммунолог о том, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
28.11.2020 00:05 / ОбществоОбратим внимание на сообщение главы Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекци...
Макрон обещал, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми
27.11.2020 23:56 / ПолитикаОбратим внимание на сообщение французского лидера Эммануэля Макрона. Он заявил, что после объявления Францией ...
Трагедия в Краснодарском крае: 4 человека погибли в результате ДТП на переезде
27.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Краснодарском крае, город Усть-Лабинск, есть жертвы ДТП на железнодорожном переезде - 4 человека. ...
Вирусолог о том, что огромное количество москвичей встретятся с COVID еще до Нового года
27.11.2020 23:45 / ОбществоСуть в том, что большая часть жителей Москвы встретится с коронавирусом до Нового года. Возможно, с ними это у...
Игровая площадка Вулкан 24 - доступность и релеватность гемблинга
27.11.2020 22:41 / ОбществоВулкан 24 казино– универсальный игровой портал, который обладает должным количеством инструментов для системат...
Российские военные провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
26.11.2020 23:17 / ПроисшествияРоссийские военные смогли провести испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого, Баренцево море....
Об отказе парламента Армении отменять военное положение
26.11.2020 23:04 / ПолитикаОбратим внимание на тот факт, что парламент Армении на заседании отказался отменять военное положение в стране...
О том, что Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции
26.11.2020 22:54 / В миреЕвропарламент принял резолюцию, которая касается необходимости введения санкций против Турции. Сообщение этого...
Ученые о том, почему исчезли леса Алтая
26.11.2020 22:46 / НаукаРоссийские исследователи в сотрудничестве с коллегами из Польши и Китая смогли выяснить, что же спровоцировало...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар