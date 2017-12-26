Тайфун "Тембин" активно продвигается в сторону Таиланда

Речь идет о тайфуне "Тембин", жертвами которого оказались более 200 человек. Сейчас тайфун особенно активен на Филиппинах. Он движется в сторону южных провинций Таиланда, информирует общественность представители Метеорологического департамента королевства.







Прогноз синоптиков таков, что сегодня и завтра ожидается непогода на юге страны. Однако по мере того, как тайфун будет продвигаться к суше тайфун, он превратится в тропический шторм.





В СМИ обнародовано сообщение Метеорологического департамента. Оно носит следующий характер: - "сильные дожди ожидаются на юге Таиланда. Основной удар примут провинции Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани".





Обратим внимание, что на территории этих регионов расположены сразу несколько курортов, в том числе Хуахин и остров Самуи. Прогноз такой, что тропический шторм не сможет затронуть популярные у туристов Паттайю и остров Пхукет.





Непогода коснется и Сиамского залива. Здесь ожидаются очень большие волны. Владельцам маломерных судов рекомендовали уже в ближайшие дни не выходить в море.





Так, по причине тайфуна на Филиппинских островах в период с 20 по 26 декабря погибли 208 человек. До сих пор 164 человека в числе пропавших без вести. Было принято решение провести эвакуацию более 70 тыс. человек. Непогода разрушила более 100 домов. Что касается порывов ветра во время тайфуна, они достигли 150 км/ч.





Текст: Т. Сокот



