В штате Алабама на территории военной базы отменили тревогу

Всему персоналу базы разрешили свободно передвигаться по территории.







Напомним, что на территории Редстоунского арсенала, штат Алабама, ввели тревогу в связи с сообщениями о том, что на базе, скорее всего, находился вооруженный человек. В настоящий момент ее отменили.





Случившееся прокомментировал представитель командования базы Крис Колстер. Он сообщил, что "ситуация урегулирована, всему персоналу базы разрешено свободно передвигаться по территории, а выезд с территории базы открыт".





Какие-либо подробности происшествия в настоящий момент не известны.





К Крису Колстеру обратились журналисты. Многие из них спрашивали о том, были ли это учения по защите территории базы. На что он ответил: "В данный момент не могу сказать, что именно произошло".





Напомним, что редстоунский арсенал расположен рядом с городом Хантсвилл. На территории базы находится управление противоракетной обороны министерства обороны США. Здесь также расположено командование армейской авиацией, работает Центр космических полетов имени Маршалла NASA и музей ракетной техники.





Текст:

Т. Сокот



