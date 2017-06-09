В Норвегии убийца 77 человек, сидя в тюрьме, сменил имя и фамилию

Брейвик печально известен во всем мире тем, что летом 2011 года реализовал в родной Норвегии по идеологическим соображениям две террористические акции. Жертвами жестоких действий террориста стали 77 человек, еще свыше трех сотен получили ранения, значительная часть раненных остались инвалидами. И вот на днях в норвежских СМИ появилось сообщение о том, что Андреас Брейвик, который совершил два теракта в Норвегии и ныне отбывает тюремный срок, в официальном порядке изменил свои имя и фамилию. Теперь в реестрах жителей страны он значится как Фьотольф Хансен. Адвокат, защищающий всемирно известного террориста, подтвердил, что последний изменил имя и фамилию, но точной даты, когда это случилось, не назвал. Отметил лишь, что относительно недавно. Причину такого поступка брейвика его правозащитник также не озвучил.



Напомним эту жуткую страницу в новейшей истории Норвегии: 22 апреля 2011 года Андреас Брейвик, по национальности – норвежец, воплотил в жизнь ужасающий замысел, который, по его словам, вынашивал несколько лет. Сперва активировал самодельное взрывустройство в Осло, в квартале, где расположены правительственные здания. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 209 получили повреждения, из них полтора десятка – тяжелые увечья. Реализовав первый этап своего кровавого плана, террорист отправился на норвежский остров Утойя, где располагался молодежный лагерь Норвежской рабочей партии. Там, переодетый в форму полицейского, попросил людей собраться в одном месте и принялся их расстреливать. Происходившее больше было похоже на кровавую бойню. 69 человек, в основном подростки, были им убиты, еще 110 получили пулевые ранения.

Террорист был задержан силовиками спустя два часа. Впоследствии фигурант был приговорен судом к 21 году лишения свободы (этот срок является максимальным в Королевстве Норвегия). Из них отсидел уже шесть лет. Впрочем, если речь идет о преступнике, которого по истечении срока наказания сочтут все еще опасным для общества, термин ему могут продлить, причем количество таких продлений не ограничено.

Текст: Е. Скобелева