Орешкин об инфляции: она оказалась гораздо ниже официального прогноза

Орешкин говорит, что мы уже опустились ниже отметки в 3,8%. Дальше, говорят, что "эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования".







Ранее Орешкин неоднократно заявлял, что ведомство не видит причин изменить прогноз по росту реальных доходов населения страны на 2019 год в 0,1%, невзирая на тот факт, что произошел скачок в третьем квартале.





Текст: Т. Сокот



