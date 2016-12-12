Новое землетрясение произошло у Соломоновых островов

Геологическая служба США проинформировала общественность землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло у Соломоновых островов.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 231 км на юго-восток от города Хониара, столица государства Соломоновы Острова. Очаг землетрясения залег на глубине в пределах 14 км.





Какие-либо данные о разрушениях и пострадавших в настоящий момент отсутствуют. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.





Напомним, что на днях рядом с архипелагом случилось мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7.





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Т. Сокот