Коронавирус: полиция Мельбурна арестовала 74 протестующих





На незаконную акцию протеста вышло около 250 человек - вторая за выходные.

Полиция заявила, что «многие протестующие агрессивны и угрожали расправой над офицерами».

Демонстрации проходят в то время, когда штат Виктория готовится ослабить ограничения на изоляцию, которые действуют с начала июля.

Виктория была эпицентром вспышки Covid-19 в Австралии, на которую приходилось 75% случаев заболевания и 90% смертей.

Штат продлил состояние бедствия еще на месяц, наделяя полицию дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения предписаний общественного здравоохранения.

Здание парламента штата Виктория также было вынуждено закрыться «до дальнейшего уведомления» после того, как охранник дал положительный результат на вирус.

В Австралии зарегистрировано 26 600 подтвержденных случаев заболевания и более 800 случаев смерти от вируса.

Что случилось на протестах?

Две демонстрации рекламировались в группах в социальных сетях, посвященных распространению теорий заговора о пандемии коронавируса.

В воскресенье около 250 человек собрались на центральном рынке королевы Виктории, требуя прекратить изоляцию в городе.

Их встретило большое количество полицейских, и начались столкновения.

Полиция сообщила, что они арестовали 74 человека во время воскресной акции протеста и оштрафовали 176 других. В субботу арестовали 14 человек.

Многие протестующие «агрессивны и угрожали насилием».

Сообщая в субботу обновленную информацию о коронавирусе, премьер Виктории Дэниел Эндрюс сказал, что протестующие «эгоистичны, незаконны и неправы».

«Это не умно, это неправильно ... сейчас не время для протестов», - сказал он. «Никто не имеет права делать такой выбор, который потенциально ставит под угрозу все, над чем мы работаем».

Текст: Т. Сокот



