В селе Юргинское в вагончике на стройплощадке сгорели семеро рабочих
В ночь на 19 ноября, в 1 час 49 минут, поступила информация о загорании вагона-бытовки на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро», что в 7 километрах от села Юргинское. Пожарные приехали на место вызова менее чем через 10 минут. Уже в 2 часа и 4 минуты огонь на площади 32 кв. метра был полностью потушен.
Однако в пожаре семь человек погибли и трое получили
отравление продуктами горения. Пострадавших отвезли в областную больницу в селе
Юргинское.
Прокуратура Юргинского района Тюменской области и
следственный комитет начали проверку соблюдения правил пожарной безопасности на
строительном объекте. По данным полиции, погибшие и пострадавшие рабочие являются
гражданами Таджикистана. На строительстве птицефабрики мужчины работали
легально.
Вагончик на стройплощадке был оборудован для проживания, изнутри обшит деревом и утеплен минватой. Из-за похолодания холодов рабочие использовали несколько обогревателей. Вероятно, электросеть не выдержала напряжения от включения такого количества техники. На месте происшествия были обнаружены два масляных обогревателя и один воздушный.
В МЧС предварительно считают, что сначала загорелся один из обогревателей, от которого огонь быстро перекинулся на деревянную обшивку стен бытовки. Внутри вагона находились легко воспламеняющиеся материалы, поэтому пожар в считанные минуты уничтожил сооружение.
Текст: Е. Скобелева