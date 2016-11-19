В селе Юргинское в вагончике на стройплощадке сгорели семеро рабочих

Однако в пожаре семь человек погибли и трое получили отравление продуктами горения. Пострадавших отвезли в областную больницу в селе Юргинское.



Прокуратура Юргинского района Тюменской области и следственный комитет начали проверку соблюдения правил пожарной безопасности на строительном объекте. По данным полиции, погибшие и пострадавшие рабочие являются гражданами Таджикистана. На строительстве птицефабрики мужчины работали легально.

Вагончик на стройплощадке был оборудован для проживания, изнутри обшит деревом и утеплен минватой. Из-за похолодания холодов рабочие использовали несколько обогревателей. Вероятно, электросеть не выдержала напряжения от включения такого количества техники. На месте происшествия были обнаружены два масляных обогревателя и один воздушный.

В МЧС предварительно считают, что сначала загорелся один из обогревателей, от которого огонь быстро перекинулся на деревянную обшивку стен бытовки. Внутри вагона находились легко воспламеняющиеся материалы, поэтому пожар в считанные минуты уничтожил сооружение.

Текст: Е. Скобелева