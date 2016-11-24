В двух легковушка под Ростовом на смерть разбились младенец и трое взрослых

В ДТП есть четыре жертвы: водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажиры Skoda – женщина и десятимесячный ребенок.



Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии. Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщает, что проводится проверка и сбор улик на месте происшествия.

Текст: Е. Скобелева