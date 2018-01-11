Дональд Трамп: Норвегия закупила у США многоцелевые истребители пятого поколения F-35

Заявление Трампа носит следующий характер: - "я знаю, что вы только что приобрели дополнительную партию военного оборудования, включая F-35". Он обратил внимание общественности на то, что Норвегия является "прекрасным покупателем" американских товаров.

Американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме главу норвежского правительства Эрну Сольберг. Результаты встречи таковы, что Норвегия закупила партию американского вооружения, в том числе многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

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