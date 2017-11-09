В Пакистане с моста упал автобус. Как минимум 24 погибших

В среду, 8 листопада, в пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере 24 человека погибли в результате падения рейсового автобуса с моста. Еще более 50 человек были травмированы вследствие инцидента. Произошло это близ населенного пункта Талаганг.



По данным пакистанских спасателей, всего в момент катастрофы в салоне транспортного средства пребывали около 80 человек. Состояние 12 из пострадавших медики называют критическим.

По каким именно причинам автобус сорвался с моста – не сообщается.

Текст: Е. Скобелева