Магнитуда землетрясения у берегов Гватемалы составила 6,8

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,8, случилось сегодня под дном моря у берегов Гватемалы. Это сообщение принадлежит Геологической службе США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 38 км от населенного пункта Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг залег на глубине в пределах 10 км.





Обратим внимание, что угрозы цунами нет. Это сообщение принадлежит Тихоокеанскому центру предупреждения этих стихийных бедствиях.





Несколько слов о подземных толчках. Они были ощутимы в городе Гватемала, столице страны, в том числе и в соседнем Сальвадоре.





В свою очередь случившееся прокомментировала служба по чрезвычайным ситуациям Сальвадора. Ее представители заявили, что сообщения о разрушениях и пострадавших в настоящий момент отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



