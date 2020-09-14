Переворот в Мали: оппозиция отвергает сделку о переходе как «захват власти»
14.09.2020 08:30 / Политика / Прочли: 641 человек
Малийская женщина держит плакат с изображением полковника Ассими Гойты, президента Национального комитета спасения народа (CNSP), во время массового собрания сторонников на площади Независимости в Бамако 8 сентября 2020 года.
Коалиция оппозиции, возглавившая массовые протесты в Мали накануне государственного переворота в прошлом месяце, отвергла переходную хартию.
В субботу военное руководство страны согласилось сформировать 18-месячное временное правительство до проведения выборов.
Это последовало за трехдневными переговорами с оппозицией и группами гражданского общества.
Группа M5-RFP, которая принимала участие в переговорах, заявила, что получившийся документ является попыткой военного руководства «захватить и конфисковать власть».
В нем также говорится, что в документе не учтено то, что, по его словам, большинство голосов было отдано гражданскому временному лидеру, и «не отражены взгляды и решения малийского народа».
Региональный блок Западной Африки, Ecowas, также призвал временного президента быть гражданским лицом.
Временный устав, объявленный военачальниками, также гласит, что должен быть создан временный законодательный орган, в который войдут члены M5-RFP.
Мали борется с интенсивным исламистским и этническим насилием, а также с нестабильной экономикой.
Мэри Харпер говорит, что глубокая напряженность между военными и группировкой, которая вызвала огромные протесты против экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты, только угрожает дальнейшей нестабильностью.
Что случилось с бывшим президентом?
Свергнутый бывший президент покинул страну на прошлой неделе.
По словам военных, 75-летний бывший лидер прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 5 сентября для лечения после перенесенного легкого инсульта.
Его бывший начальник штаба сказал, что он может отсутствовать до 15 дней.
После переворота лидеры Западной Африки заявили, что хотят скорейшего возвращения к гражданскому правлению. Новые военные правители Мали ранее заявляли, что хотят, чтобы переходный период длился два года.
«Мы обязуемся не жалеть усилий для выполнения всех этих резолюций исключительно в интересах малийского народа», - заявил глава военной хунты Мали полковник Ассими Гойта.
Президент Кейта был свергнут 18 августа после массовых протестов против его правления над коррупцией, бесхозяйственности в экономике и споров по поводу выборов в законодательные органы.
Переворот вызвал международное осуждение, но многие малийцы приветствовали его.
Кейта был задержан военными, но позже освобожден.
Это был четвертый переворот в западноафриканском государстве с момента обретения им независимости от Франции в 1960 году.
Предыдущий переворот в 2012 году привел к тому, что воинствующие исламисты использовали нестабильность для захвата территории на севере Мали. Французские войска помогли вернуть территорию, но атаки продолжаются.
Ранее руководители переворота обещали соблюдать международные соглашения о борьбе с джихадистами.
Тысячи солдат Франции, Африки и ООН базируются в стране, чтобы бороться с боевиками.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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