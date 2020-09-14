Переворот в Мали: оппозиция отвергает сделку о переходе как «захват власти»





Коалиция оппозиции, возглавившая массовые протесты в Мали накануне государственного переворота в прошлом месяце, отвергла переходную хартию.

В субботу военное руководство страны согласилось сформировать 18-месячное временное правительство до проведения выборов.

Это последовало за трехдневными переговорами с оппозицией и группами гражданского общества.

Группа M5-RFP, которая принимала участие в переговорах, заявила, что получившийся документ является попыткой военного руководства «захватить и конфисковать власть».

В нем также говорится, что в документе не учтено то, что, по его словам, большинство голосов было отдано гражданскому временному лидеру, и «не отражены взгляды и решения малийского народа».

Региональный блок Западной Африки, Ecowas, также призвал временного президента быть гражданским лицом.

Временный устав, объявленный военачальниками, также гласит, что должен быть создан временный законодательный орган, в который войдут члены M5-RFP.

Мали борется с интенсивным исламистским и этническим насилием, а также с нестабильной экономикой.

Мэри Харпер говорит, что глубокая напряженность между военными и группировкой, которая вызвала огромные протесты против экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты, только угрожает дальнейшей нестабильностью.

Что случилось с бывшим президентом?

Свергнутый бывший президент покинул страну на прошлой неделе.

По словам военных, 75-летний бывший лидер прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 5 сентября для лечения после перенесенного легкого инсульта.

Его бывший начальник штаба сказал, что он может отсутствовать до 15 дней.

После переворота лидеры Западной Африки заявили, что хотят скорейшего возвращения к гражданскому правлению. Новые военные правители Мали ранее заявляли, что хотят, чтобы переходный период длился два года.

«Мы обязуемся не жалеть усилий для выполнения всех этих резолюций исключительно в интересах малийского народа», - заявил глава военной хунты Мали полковник Ассими Гойта.

Президент Кейта был свергнут 18 августа после массовых протестов против его правления над коррупцией, бесхозяйственности в экономике и споров по поводу выборов в законодательные органы.

Переворот вызвал международное осуждение, но многие малийцы приветствовали его.

Кейта был задержан военными, но позже освобожден.

Это был четвертый переворот в западноафриканском государстве с момента обретения им независимости от Франции в 1960 году.

Предыдущий переворот в 2012 году привел к тому, что воинствующие исламисты использовали нестабильность для захвата территории на севере Мали. Французские войска помогли вернуть территорию, но атаки продолжаются.

Ранее руководители переворота обещали соблюдать международные соглашения о борьбе с джихадистами.

Тысячи солдат Франции, Африки и ООН базируются в стране, чтобы бороться с боевиками.

Текст: Т. Сокот



