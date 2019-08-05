Пакистан будет использовать «все возможные варианты», чтобы противостоять аннулированию Индии автономии Кашмира - глава МИД

По словам МИД, лишение Кашмира его автономии никогда не будет «приемлемо» для Исламабада и народа Кашмира.Будучи стороной этого международного спора, Пакистан будет использовать все возможные варианты противодействия незаконным шагам.







Несколько высокопоставленных пакистанских политиков и чиновников выразили аналогичные чувства. Фирдус Ашик Аван, специальный помощник премьер-министра Имрана Хана по вопросам информации и радиовещания, заявил, что отказ от кашмирской автономии нарушает международное право, и Пакистан будет продолжать оказывать «дипломатическую, моральную и политическую поддержку» региону.





Идея об отмене самоуправляющегося статуса мусульманского большинства Джамму и Кашмира была выдвинута правительством премьер-министра Нарендры Моди и его Партии бхаратия Джаната (БДП), которая пропагандирует индусоцентричную политику.





Национальный генеральный секретарь BJP Рам Мадхав высоко оценил конец автономии, заявив, что она позволит «полностью интегрировать J & K в Индийский союз».





Текст: Т. Сокот



