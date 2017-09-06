Употребление яичного желтка почти так же плохо, как курение, когда дело доходит до болезни коронарной артерии
06.09.2017 13:36 / Общество / Прочли: 734 человек
Опубликованные исследования, проведенные западным д-ром Дэвидом Спенсом, свидетельствует о том, что потребление яичных желтков увеличивает атеросклероз аналогично также, как и курение сигарет.
Обследовав более 1200 пациентов, Спенс обнаружил, что регулярное потребление яичных желтков примерно на две трети хуже, нежели курение, когда речь идет об увеличении накопления сонной артерии, фактора риска развития инсульта и сердечного приступа.
Атеросклероз или болезнь коронарных артерий - это нарушение артерий, когда на внутренней артериальной стенке образуются бляшки, усугубляемые холестерином. Разрыв налета является обычной причиной большинства сердечных приступов и многих сердечных приступов.
В исследовании изучались данные 2323 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 61,5. Они все были пациентами клиники сосудистой профилактики в университетской больнице Лондонского медицинского университета.
Чтобы определить измерения общей площади бляшек использовался ультразвук. Респонденты заполняли анкеты, касающиеся их образа жизни и лекарств, которые они принимают.
Специалисты интересовались, сколько сигарет в день эти люди курят. Обратим внимание, что многие их даже выкуривают пачками. Они также спрашивали, о количестве яичных желтков, потребляемых в неделю.
Вот, что исследовали обнаружили. Они утверждают, что увеличилась площадь каротидной бляшки линейно с возрастом после 40 лет. Одновременно площадь каротинной бляшки увеличилась экспоненциально с годами курения и потребления яичного желтка. Другими словами, по сравнению с возрастом, как курение табака, так и потребление яичного желтка ускоряют заболевание коронарной артерии.
Исследование также показало, что те, у которых есть три или более желтка в неделю, имели значительно большую площадь бляшек, чем те, которые ели два или меньше желтка в неделю.
«Яйца мантры могут быть частью здоровой диеты для здоровых людей» путают проблему ».
«Уже давно известно, что высокое потребление холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых событий, а яичные желтки имеют очень высокое содержание холестерина».
«У диабетиков яйцо в день увеличивает риск коронарных артерий в два-пять раз», - сказал Спенс, профессор неврологии в Школе медицины и стоматологии им.
«То, что мы показали, заключается в том, что с возрастом мемориальная доска постепенно нарастает в артериях канадцев, а яичные желтки заставляют ее накапливаться быстрее - примерно на две трети если сравнивать с курением. Поэтому потреблять яичные желтки регулярно канадцам не желательно».
Спенс считает, что активное потребление яичного желтка увеличивает количество бляшек в артериях, независимо от пола, холестерина, артериального давления, курения, индекса массы тела и диабета. И хотя он говорит, что необходимо провести больше исследований, чтобы избежать возможной путаницы, он считает, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать регулярного потребления яичного желтка.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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