Обследовав более 1200 пациентов, Спенс обнаружил, что регулярное потребление яичных желтков примерно на две трети хуже, нежели курение, когда речь идет об увеличении накопления сонной артерии, фактора риска развития инсульта и сердечного приступа.



Атеросклероз или болезнь коронарных артерий - это нарушение артерий, когда на внутренней артериальной стенке образуются бляшки, усугубляемые холестерином. Разрыв налета является обычной причиной большинства сердечных приступов и многих сердечных приступов.

В исследовании изучались данные 2323 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 61,5. Они все были пациентами клиники сосудистой профилактики в университетской больнице Лондонского медицинского университета.

Чтобы определить измерения общей площади бляшек использовался ультразвук. Респонденты заполняли анкеты, касающиеся их образа жизни и лекарств, которые они принимают.

Специалисты интересовались, сколько сигарет в день эти люди курят. Обратим внимание, что многие их даже выкуривают пачками. Они также спрашивали, о количестве яичных желтков, потребляемых в неделю.

Вот, что исследовали обнаружили. Они утверждают, что увеличилась площадь каротидной бляшки линейно с возрастом после 40 лет. Одновременно площадь каротинной бляшки увеличилась экспоненциально с годами курения и потребления яичного желтка. Другими словами, по сравнению с возрастом, как курение табака, так и потребление яичного желтка ускоряют заболевание коронарной артерии.

Исследование также показало, что те, у которых есть три или более желтка в неделю, имели значительно большую площадь бляшек, чем те, которые ели два или меньше желтка в неделю.

«Яйца мантры могут быть частью здоровой диеты для здоровых людей» путают проблему ».

«Уже давно известно, что высокое потребление холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых событий, а яичные желтки имеют очень высокое содержание холестерина».

«У диабетиков яйцо в день увеличивает риск коронарных артерий в два-пять раз», - сказал Спенс, профессор неврологии в Школе медицины и стоматологии им.

«То, что мы показали, заключается в том, что с возрастом мемориальная доска постепенно нарастает в артериях канадцев, а яичные желтки заставляют ее накапливаться быстрее - примерно на две трети если сравнивать с курением. Поэтому потреблять яичные желтки регулярно канадцам не желательно».

Спенс считает, что активное потребление яичного желтка увеличивает количество бляшек в артериях, независимо от пола, холестерина, артериального давления, курения, индекса массы тела и диабета. И хотя он говорит, что необходимо провести больше исследований, чтобы избежать возможной путаницы, он считает, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать регулярного потребления яичного желтка.

Текст: Т. Сокот



