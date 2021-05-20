БК Париматч — сайт ставок на киберспорт

Как правильно делать ставки на киберспорт на сайте Париматч?

Киберспорт привлекает миллионы поклонников компьютерных игр, он официально признан в большинстве стран видом спорта. Неудивительно, что беттеры все чаще обращают внимание на события в этой категории, а БК Париматч — отличный сайт ставок на киберспорт с разнообразным выбором встреч по разным дисциплинам. Здесь можно прогнозировать результаты по экшнам, шутерам, стратегиям, РПГ, симуляторам.

Виды киберспортивных ставок

Основные виды пари не отличаются от прогнозов по другим видам спорта: на исход, форы, тоталы. В Париматч есть возможность выбирать игровую валюту, поэтому беттеры сами решают, использовать им доллары, евро или другую денежную единицу для расчетов.

У каждой дисциплины свой график игр на протяжении календарного года. На платформе БК можно заключать пари на все самые популярные и менее известные виды киберспортивных игр. Чаще всего победителя определяют, проводя несколько встреч: 3, 5, 7. Можно пытаться угадать результат одной встречи, нескольких, всех. Заполнять купоны можно в лайве и прематче. В купон вносится одно событие — это ординар, либо несколько, чтобы сформировать экспресс.

Как заключать пари с наибольшей эффективностью

Беттеры стараются найти способ ставить меньше, зарабатывать больше. Лучше всего пользоваться простыми правилами, помогающими достичь оптимального результата:

выбирать событие в дисциплине, которая знакома, оптимально — если беттер сам играет в Дота 2, Лигу Легенд или другую;

интересоваться, с какими результатами команды подошли к игре, если для фаворита результат не важен, на его соперника будет высокий коэффициент;

изучать последние несколько игр каждого из соперников — на сайте Париматч есть статистика;

выяснять, насколько сыграны составы, благоприятна ли атмосфера в коллективах;

узнавать, не ожидается ли дерби, к нему обе стороны подходят крайне ответственно вне зависимости турнирного положения;

проверить, не устранял ли разработчик баги перед матчем, не обновлял какие-то детали, если да, успели ли стороны к ним привыкнуть!

Важно знать формат турнира, некоторые команды хорошо играют в онлайне, другие предпочитают личные встречи. Букмекеры не придают значения данному показателю, беттеры могут использовать это в свою пользу.