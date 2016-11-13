Ученые: Даже физики не любят «занудную» математику

Статья о результатах данного исследования была опубликована на страницах солидного периодического издания New Journal of Physics.

Ученые-психологи из Эксетерского университета, расположенного в Юго-Западной Англии, проанализировали ссылки в двух тысячах статей одного из наиболее авторитетных журналов по физике. Оказалось, что чем больше уравнений содержит одна страница научной работы, тем ниже вероятность того, что коллеги автора процитируют его статью в собственных публикациях.

До этого вышеупомянутые ученые мужи из Британии доказали, что точно так же уравнения и сложные формулы «отпугивают» биологов.

Но чтобы физиков, которые просто обязаны хорошо разбираться в математике… Такое заключение психологов удивляет.

Ученые полагают, что источник антипатии физиков к статьям, «загруженным» математическими формулами, не в недочетах образования (не добыв массив математических знаний, физиком не станешь), а в научной коммуникации: авторы статей должны понимать, что в связи с дефицитом времени их коллеги обойдут вниманием работу (читай «пропустят»), где на каждой странице требуется вникать в формулы. А поэтому текстовые разъяснения к математическим вычислениям нужно подавать как можно более подробно и доступно.

Текст: Е. Скобелева