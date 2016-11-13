Ученые: Даже физики не любят «занудную» математику
Как установили британские исследователи, специалисты по физике, хоть и досконально изучили высшую математику, предпочитают не «заморачиваться» с научными текстами и теориями с длинными формулами.
Статья о результатах данного исследования была опубликована на
страницах солидного периодического издания New Journal of Physics.
Ученые-психологи из
Эксетерского университета, расположенного в Юго-Западной Англии,
проанализировали ссылки в двух тысячах статей одного из наиболее авторитетных
журналов по физике. Оказалось, что чем больше уравнений содержит одна страница
научной работы, тем ниже вероятность того, что коллеги автора процитируют его
статью в собственных публикациях.
До этого вышеупомянутые
ученые мужи из Британии доказали, что точно так же уравнения и сложные формулы
«отпугивают» биологов.
Но чтобы физиков, которые
просто обязаны хорошо разбираться в математике… Такое заключение психологов
удивляет.
Ученые полагают, что источник
антипатии физиков к статьям, «загруженным» математическими формулами, не в
недочетах образования (не добыв массив математических знаний, физиком не
станешь), а в научной коммуникации: авторы статей должны понимать, что в связи
с дефицитом времени их коллеги обойдут вниманием работу (читай «пропустят»), где
на каждой странице требуется вникать в формулы. А поэтому текстовые разъяснения
к математическим вычислениям нужно подавать как можно более подробно и доступно.
Текст: Е. Скобелева