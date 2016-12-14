С чем носить фиолетовые сапоги

И этого легко добиться с фиолетовыми сапожками. Фиолетовый является очень красивым цветом, обувь такого цвета делает образ завершенным, насыщенным. Конечно, надо знать, с чем носить такую яркую обувь, чтобы образ не получился нелепым.

Если на улице еще не очень холодно, то можно выбрать фиолетовые сапоги из замши. Ведь этот глубокий оттенок прекрасно смотрится именно в моделях обуви из нежного материала. Такая обувь точно подчеркнет вашу женственность!

Можно на холодное время приобрести резиновые сапожки фиолетового цвета или угги. Резиновая обувь – отличное решение для мокрой погоды, а дутые угги – это тренд последних сезонов! Практически у каждой девушки в гардеробе имеется такая универсальная и удобная обувь. В фиолетовом исполнении угги разбавят мрачность громоздких образов, наполнив вас уверенностью в себе. Конечно, если Вы не стеснены в средствах, то можно купить оптом различные виды обуви в магазине http://start-opt.ru/ , но следует помнить, что в обуви фиолетового цвета Вы будете появляться не так часто, как в привычной классике, по этому не стоит покупать слишком много обуви фиолетового цвета.

Однотонный образ, пожалуй, хорошее решение в случае с фиолетовыми сапогами. Только учитывайте, что элементы одежды должны быть подобраны в одной цветовой гамме! Красивая яркая обувь может завершить строгий гардероб. Для офисной работы можно подобрать вязаный кардиган, оттенком слегка светлее сапожек, а также подобрать шарфик с фиолетовым узором.

Фиолетовые сапоги помогут создать и образ для выхода. Подберите к сапожкам красивое коктейльное платье коричнево-красного оттенка. Разнообразьте образ украшениями из золота. А вот сумочку обязательно подберите под цвет сапог!

Так что не переживайте, если вы приобрели фиолетовые сапоги и теперь ломаете голову, с чем же их носить. Проявите фантазию – создавайте неповторимые образы, которые будут притягивать к себе восхищенные взгляды!