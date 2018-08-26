Обвертывание шоколадом увлажняет и тонизирует кожу

Довольно приятная процедура: шоколад с добавлением косметических масел просачивается в кожу, оказывая благоприятное влияние на эмоциональный фон, снимая усталость, стресс. Эффект от такого сладкого удовольствия расслабляющий. Такая спа-процедура увлажняет и тонизирует кожу.







Основной плюс шоколадного обертывания – корректировка фигуры. Спа-процедура стимулирует выработку эластина и коллагена. Они отвечают за подтягивание, омоложение и укрепление не только кожи, но и всего организма в целом. Шоколадная процедура отвечает за детоксикацию организма. Как результат, выводится лишняя жидкость.





Текст: Т. Сокот



