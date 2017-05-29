В результате ДТП на юге Турции с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы, трое ранены

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП, провинция Анталья, юг Турции. В СМИ обнародована информация о том, что ранены оказались три человека.







Этот инцидент случился приблизительно в 15:00 по местному времени (совпадает с московским).





Раненых доставили в больницу. Известно, что в транспортном средстве находились водитель, гид и девять туристов, в том числе один ребенк.





В настоящий момент генеральное консульство РФ в Анталье занято тем, что выясняет ситуации. Это сообщение принадлежит генконсулу Олегу Рогозову. Он сообщил следующее: - "наши сотрудники занимаются этим происшествием. Пока точной информации о пострадавших не поступило".





Текст:

Т. Сокот



