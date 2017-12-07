Папа римский считает, что необходимо сохранить статус Иерусалима

Папа римский Франциск выступая, сказал, что он за сохранение нынешнего статуса Иерусалима. Напомним, что как раз США хотят признать этот город столицей Израиля.







Понтифик выразился следующим образом: - "Я обращаюсь с призывом ко всем уважать статус-кво города в соответствии c резолюциями ООН". Он обратил внимание на то, что этот город – это святыня для верующих сразу нескольких конфессий. Он призвал общественность максимально постараться избежать конфликта.





Текст: Т. Сокот



