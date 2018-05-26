Колумбия планирует вступить в НАТО как глобальный партнер
26.05.2018 07:30 / В мире / Прочли: 316 человек
Колумбия будет глобальным партнером Североатлантического альянса. Это заявление принадлежит президенту страны Хуану Мануэлю Сантосу.
Сантос проинформировал общественность о том, что соглашение с НАТО удалось достигнуть. На следующей неделе Колумбия вступить в альянс как глобальный партнер и эти отношения формализуют.
Таким образом, Колумбия будет единственным государством Латинской Америки, у которой будет такая привилегия, написал в своем Twitter президент страны.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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