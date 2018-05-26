Колумбия планирует вступить в НАТО как глобальный партнер

Сантос проинформировал общественность о том, что соглашение с НАТО удалось достигнуть. На следующей неделе Колумбия вступить в альянс как глобальный партнер и эти отношения формализуют.







Таким образом, Колумбия будет единственным государством Латинской Америки, у которой будет такая привилегия, написал в своем Twitter президент страны.





Текст: Т. Сокот



