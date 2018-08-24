Всемирная организация здравоохранения о том, как прием спиртных напитков на постоянной основе влияет на возникновение семи видов онкологии

В марте прошлого года, Дженни Коннор, представитель профилактической и социальной медицины, исследователь из Новой Зеландии, университет Отаго, опубликовал обзор исследований, в которых он рассматривал взаимосвязь между выпивкой и раком. В своих выводах он подытожил, что “есть убедительные доказательства того, что алкоголь вызывает рак в семи органах организма человека”. Многочисленные статистические данные свидетельствуют о том, что детальный анализ взаимосвязи потребления алкоголя и онкологии свидетельствует о том, что алкоголь является основной причиной смерти приблизительно 6% смерти людей от рака во всем мире.



Постоянное потребление алкоголя повышает риск рака кишечника, печени, молочной железы, горла, рака ротовой полости, пищевода. Регулярный прием спиртных напитков имеет свои негативные последствия для организма человека. Он существенно снижает пищеварительную функцию, угнетая аппетит. Также алкоголь – это одна из причин разбалансированности питания. Он провоцирует недостаток микро – и макроэлементов, в том числе витаминов, включая те, которые оберегают человека от онкологии. Это витамины антиоксидантного действия. Когда человек потребляет спиртные напитки, у него истощается и ослабляется организм, в результате создается достаточно благоприятная почва для возникновения онкологии. У человека, злоупотребляющего алкоголем, может быть гастрит, происходят изменения в работе печени, существенно нарушено функционирование поджелудочной железы, изменения касаются слизистой оболочки, на которую постоянно воздействует ацетальдегид, представляющий собой токсичный продукт, окисления этанола. В результате потребления алкогольных напитков очень сильно страдает психика человека, особенно проблемы касаются нейромодуляции.

Эллисон не отрицает, что существует связь между потреблением алкоголя и раком. Он просто думает, что это актуально лишь для сильно пьющих. Сейчас в научном мире актуален новый дискурс понимания проблемы умеренного потребления алкоголя и его последствий для организма человека, учитывая взаимосвязь с онкологией. Особое внимание в своих исследованиях ученые уделяют умеренному потреблению алкоголя и большим дозам, возрасту участникам и их массе тела (ведь спиртные напитки достаточно калорийны) и метаболизму, а также социально-экономическому фону.

Статистические данные о проблеме онкологии и онкологической патологии среди населения мира свидетельствуют, что около 15 процентов смертей происходит в результате рака молочной железы и непосредственно связаны с потреблением алкоголя больными, говорит Наими. Почти 20 000 случаев смерти от рака, учитывая его взаимосвязь с алкоголем, случаются каждый год в Соединенных Штатах. Эти данные представлены на основе учета у онколога всех пациентов, у которых обнаружена опухоль, невзирая на тот факт, какая форма болезни и какая ее стадия.

Существует несколько концепций, однако, каждый из нас должен ответить на вопрос о потреблении алкогольных напитков и меры самостоятельно, взяв во внимание свои возможности в сфере употребления алкоголя и учитывать особенности своего организма.

Помнить нужно, что сам факт присутствия выпивки в жизни, оказывает негативное влияние не только на наш организм, психику, но и влияет на отношения с близкими нам людьми или просто случайными знакомыми.





Текст: Т. Сокот



