Происшествие в Ростове-на-Дону: дорожного рабочего убил водитель иномарки

В настоящий момент полиция Ростовской области занята поисками водителя BMW, который в ходе дорожного конфликта убил рабочего. Последний занимался ремонтом дороги. Таково сообщение официального представителя ГУ МВД по региону Наталья Устименко.







Устименко сообщила, что "инцидент произошел около 15.30 мск на улице Тарновского-Терлецкого. У водителя BMW произошел конфликт с дорожным рабочим, в результате которого автомобилист напал на оппонента с ножом. В результате нападения рабочий скончался на месте происшествия".





Что касается водителя, он скрылся с места происшествия.





В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. Они уже назначили проведение необходимых экспертиз.





Однако, по факту произошедшего СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство).





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Т. Сокот



