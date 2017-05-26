Наводнение в Шли-Ланке унесло жизни 25 человек

Министр внутренних дел страны Ваджира Абейвордана предупредил и посоветовал людям, которые живут ближе к рекам и районов, подверженных оползням, эвакуироваться. Власти опасаются, что неблагоприятные погодные условия могут привести к эскалации.

Ситуация в стране очень серьезная. Для спасения жителей из зоны затопления приобщили более 100 моряков. Также власти направили несколько вертолетов и самолетов для оказания экстренной помощи потерпевшим от стихийного бедствия.

Текст: Е. Скобелева