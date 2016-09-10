Землетрясение, магнитуда которого 5,7, случилось в Танзании, вблизи озера Виктория

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северной части Танзании, вблизи озера Виктория. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 20 км на восток от города Нсунга. Очаг залег на глубине 10 км.





Какие-либо данные о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





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Т. Сокот



