Землетрясение, магнитуда которого 5,7, случилось в Танзании, вблизи озера Виктория
10.09.2016 22:39 / Происшествия / Прочли: 163 человек
Какие-либо данные о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северной части Танзании, вблизи озера Виктория. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 20 км на восток от города Нсунга. Очаг залег на глубине 10 км.
Какие-либо данные о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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